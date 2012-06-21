Багато хто знає про користь дофаміну, однак не всі здатні визначити зниження рівня дофаміну в організмі і тим більше підвищити його. Про це вирішили поділиться експерти, докладно розповівши про те, що потрібно зробити для того, щоб підвищити рівень дофаміну.
До ознак низького рівня дофаміну відносяться: відчуття втоми, песимістичний настрій, залежність від різних стимуляторів (кава, енергетики), розбитість і переповнення негативною енергією. Також можливі порушення пам'яті та уваги, поганий сон або ж його повна відсутність. Крім усього перерахованого, вчені з'ясували, що через брак гормону щастя також починає збільшуватися вага. Зважаючи на спостереження експерти зробили такий висновок, що люди схильні до надмірного вживання кави, солодкого, жирного, смаженого і мучного – все це заради того, щоб поліпшити свій стан. Ці способи поліпшення настрою дозволяють швидко підвищити рівень дофаміну, однак при цьому відбувається пряме порушення природного процесу його вироблення. У кінцевому результаті відбувається зворотний ефект і рівень гормону задоволення падає нижче, ніж він був раніше.
Експерти оприлюднили список із п'яти пунктів, які здатні допомогти людям.
По-перше, слід вживати більше продуктів з тірозіном – це амінокислота, яка необхідна для створення білків і поліпшення трансляції нервових імпульсів. Тірозін є у: яйцях, рибі, бобах, курці, авокадо, горіхах, бананах та яловичині. Ці продукти повинні складати 75% щоденного раціону людини, що страждають на нестачу дофаміну.
По-друге, необхідно виключити вживання кави.
По-третє, слід спробувати зайнятися медитацією.
По-четверте, варто відмовитися від шкідливих жирів (деякі молочні продукти, тваринні жири, солодощі, торти, фастфуд).
По-п'яте – це якісний, а значить здоровий сон. Сон позитивно впливає на рівень дофаміну. Доведено, що людина, яка добре виспалася, відчуває себе набагато краще – це відбувається за рахунок природного вироблення гормону.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»