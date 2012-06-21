У багатьох країнах молоко рекомендують як дієтичний продукт. Воно входить у щоденний раціон, а дієтологи радять довести його обсяг до трьох склянок на день. Якщо немає можливості це зробити, допускається його заміна еквівалентною кількістю сиру та інших молочних продуктів.
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Експерти з Гарвардської школи охорони здоров'я провели дослідження і з'ясували, що збільшення обсягів споживання молока не принесе людському організму додаткової користі, як вважалося раніше.
Якщо в раціоні переважають цукор і крохмаль, запаси поживних речовин будуть поповнюватися, але в щоденному його прийомі немає необхідності, так як ефект від натурального продукту буде знижений.
За словами експертів, молоко не варто вважати як невід'ємну частину здорового харчового раціону. Для дорослих людей його кількість повинна залежати від індивідуальних особливостей організму.
Відомо, що з часом людський організм не потребує споживати лактозу в великих кількостях, тому може розвинутися алергічна реакція у вигляді нетравлення і діареї. Тому фахівці радять прислухатися до свого організму і споживати молоко в обсязі не більше двох склянок на добу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»