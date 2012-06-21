Цей метод схуднення є досить нестандартним, а також не передбачає жорстких обмежень в раціоні. Дієта – це слово знайоме багатьом не з чуток. Не секрет, що часто після завершення дієти люди спостерігають уповільнений обмін речовин, ламкість нігтів і волосся, нерегулярний цикл у жінок, набряклість і, врешті-решт, повернення тих ненависних кілограмів у подвійному розмірі, від яких так стрімко позбавлялися на початку процедури схуднення.
Для того, щоб уникнути подібних наслідків, дієтологи знайшли найефективніший спосіб позбавитися зайвої ваги, прозвавши його «демісезонний вбивця жиру».
Суть цього методу полягає, всього лише, в дотриманні водного балансу протягом дня. Ефективність методу полягає в тому, що тепер не потрібно вдаватися до будь-яких дієт, тому що підтримувати тіло в хорошій формі цілий рік можна лише використовуючи абсолютно звичайний і бюджетний «інструмент» – чисту воду.
Потрібно знати, що норма води у кожної людини різна і залежить від ваги і способу життя в цілому. В середньому, рекомендується випивати від 1,5 літра в день. Більш точну цифру можна розрахувати за формулою: 30 мл води на 1 кг живої ваги. Але сік, чай, кава і супи не є рідиною, яку варто враховувати у ваш водний баланс. Крім того, чиста вода є натуральним сечогінним засобом, вона також позбавляє організм від набряків і целюліту за рахунок виведення накопичених токсинів. А випиваючи цей «еліксир стрункості» з ранку ви не тільки запустите природний процес розщеплення жиру, але і охороняєте свій організм від розвитку діабету і гастриту.
Також рекомендується за раз випивати не менше 300 мл води, при цьому не запивати нею їжу, щоб не провокувати розбавлення шлункового соку і гниття неперетравленої їжі. Крім схуднення, у води є безліч позитивних властивостей, за рахунок чого можна істотно підлікувати організм, не вдаючись до серйозних медичним втручанням. Саме тому варто популяризувати очищену воду серед населення, що може посприяти поліпшенню генофонду і здоров'я нації в цілому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»