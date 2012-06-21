Експорт сільськогосподарської продукції за 9 місяців року зріс на 24,3% порівняно з відповідним періодом 2016-го і становив 13,07 мільярда доларів, або 41,7% загального експорту України.
«Географія основних регіонів-імпортерів вітчизняної аграрної та харчової продукції за вказаний період не змінилася. Найбільше ми експортували до країн Азії на суму 5,525 мільярда доларів. На другому місці — країни ЄС — 4,177 мільярда доларів, третю сходинку посідають країни Африки — 1,997 мільярда доларів», — наводить дані заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Найвагомішими у структурі експорту стали соняшникова олія — 24,8%, кукурудза — 18%, пшениця та суміш пшениці і жита — 14,45%, соя — 4,84%, ячмінь — 4,6% і насіння ріпаку — 4,6%.
«Значно зріс експорт окремих товарних позицій порівняно з попереднім роком. Наприклад, бобових, овочів свіжих або охолоджених — на суму 20,9 мільйона доларів, масла вершкового та інших жирів, вироблених із молока, — на 64,2 мільйона доларів, яловичини мороженої — на 34,1 мільйона доларів. Експорт абрикос, вишень, персиків, слив зріс майже у 8,4 раза і становив 6,4 мільйона доларів», — цитує прес-служба Мінагрополітики слова фахівця.
Імпорт сільськогосподарської продукції за цей період зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом торік, або на 201 мільйон доларів. Він становив 3,202 мільярда доларів. А найбільшу питому вагу у структурі імпорту основних видів продукції аграрного сектору мають: риба, ракоподібні та молюски — 9,4%, тютюн і вироби з нього — 9,1%, плоди, горіхи і цедра — 9%, олія — 5,2%, какао-боби, продукти з них, шоколад — 4,8%, кава, чай, прянощі — 4,2%, зернові злаки — 4,1%.