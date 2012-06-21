Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці квітня сільгоспвиробники та зернотрейдери виявляли стурбованість з приводу планів уряду внести до Меморандуму між Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства України та бізнес-асоціаціями позицію про визначення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019 року. На думку профільних аграрних асоціацій, така ініціатива не мала реальних підстав, натомість загрожувала інтересам вітчизняних виробників аграрної продукції.
Так, Українська зернова асоціація (УЗА) виступила із заявою, у якій зазначила, що дефіциту кукурудзи на внутрішньому ринку нема й не передбачається. Адже торік Україна мала рекордний врожай кукурудзи — 35,2 млн. т, — і цього року наші аграрії можуть свій рекорд повторити.
Крім того, слід було скористатися ринковою ситуацією і встигнути продати кількість кукурудзи, призначену для експорту, раніше ніж на ринок надійдуть дешевші пропозиції зі США та Аргентини. Вже зараз ринкова ситуація така, що темпи експорту кукурудзи скорочуються і експортери переносять коло своїх інтересів на інші культури.
Навіть чутки про можливі обмеження не спричинили вибуху попиту на українську кукурудзу на світових ринках, якщо така задумка й була. Наразі експортери, аби виконати раніше укладені міжнародні контракти і не наразитися на штрафні санкції, мусять закуповувати кукурудзу в Україні за цінами, вищими за світові.
Отже, небезпеки, що з України вивезуть усю кукурудзу до зернини і її не вистачить навіть на корм худобі, безпідставні. Натомість, якби обмеження вступили в силу, це призвело б до значних втрат аграріїв, зменшення надходжень валютної виручки в Україну.
А головне — якби виробники кукурудзи зазнали збитків, то наступного року сіяли б щось інше. І тоді б дефіцит кукурудзи дійсно настав. Крім того, Україна нещодавно приєдналася до заяви СОТ про недопущення обмеження експорту продовольства задля підтримання продовольчої безпеки у світі. Оце нам лише не вистачало посваритися зі світовою спільнотою!
На щастя, здоровий глузд таки переміг. Як повідомив заступник міністра Мінекономрозвитку Тарас Висоцький, уряд не буде встановлювати обмеження на експорт кукурудзи до суттєвих змін ситуації на ринку. Такого висновку у міністерстві дійшли, обговоривши ситуацію з аграріями. Причому, в обговоренні взяли участь і тваринницькі асоціації — вони засвідчили, що наразі не відчувають дефіциту кукурудзи на комбікорми.
Втім, Тарас Висоцький зауважив, що міністерство і надалі триматиме ситуацію на контролі. Таке рішення вітають виробники та експортери зернових.