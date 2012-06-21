За 10 місяців 2017 року експорт на Львівщині зріс на 25,5%. Як повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів, збільшився приріст промислового виробництва на 4,1%, сільського господарства — на 4,8%, роздрібного товарообороту — на 12,4%.
«Ми повинні створити достатньо ліберальне середовище для розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності. Середовище, в якому мораторій на перевірки, мінімізовані обмеження, де допомагають, сприяють, але аж ніяк не перешкоджають. І сьогодні це реалізується на Львівщині», — зазначив посадовець.