За результатами поїздки на Рівненщину на запит бізнесу уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини.

«Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на довкілля», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Обсяг лісозаготівлі в Україні значно скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Її потребує і військо. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова — головний ресурс для опалення взимку.

Крім того, війна завдала значної шкоди довкіллю. Частину лісів тимчасово окуповано чи пошкоджено бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

«Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини», — поінформувала очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.