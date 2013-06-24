Головним пріоритетом експортної стратегії України на період до 2030 року, яку розробляє Міністерство економіки, стане розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю та розширення можливостей вітчизняних експортерів. Про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка на конференції «Експорт в умовах війни: виклики та можливості». У фокусі нової стратегії — реалізація політики «Зроблено в Україні», стимулювання переробної промисловості, модернізація інструментів підтримки експорту та посилення взаємодії держави з бізнесом.

«Експортна стратегія України покликана посилити координацію взаємодії між бізнесом, владою та громадськими інституціями для створення сприятливих умов розвитку експорту. Держава має виконувати сервісні функції, забезпечуючи виробникам та бізнесу підтримку всередині країни й за кордоном. Для нас важливо збільшити виробництво та експорт українських товарів і послуг з поглибленою переробкою та вищою доданою вартістю. Тому державна політика «Зроблено в Україні» стала наріжним елементом мислення під час розроблення експортної стратегії», — наголосив Тарас Качка.

Ключові цілі стратегії до 2030 року такі:

- зростання обсягу експорту товарів і послуг до 77 млрд дол. США на рік;

- підвищення частки експорту у ВВП до 33%;

- зменшення частки сировинного експорту до 59%.

Для порівняння: 2024 року експорт забезпечив приблизно $51 млрд валютних надходжень в економіку. Частка експорту у ВВП за останні десять років зменшилась із 49% 2014-го до 25% 2023-го. Істотною проблемою залишається висока частка в експорті сировини.

Стратегія передбачає три головні напрями:

- посилення інституційної спроможності держави у сфері підтримки експорту;

- створення сприятливого середовища для експортної діяльності;

- збільшення обсягів виробництва в Україні.

Для реалізації цих цілей заплановано запровадження нових інструментів та вдосконалення чинних механізмів підтримки, зокрема: механізму урядової фінансової підтримки експорту, наявних фінансових механізмів; розвиток ЕКА, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, створення Фонду розвитку експорту; підвищення якості торговельно-економічного представництва інтересів України за кордоном; розширення доступу бізнесу до освітніх, інформаційних та консультаційних послуг.

Реалізація стратегії враховуватиме потреби післявоєнного відновлення та наближення України до стандартів ЄС. Очікується, що вона забезпечить оновлення структури експорту, зростання конкурентоспроможності українських товарів і послуг та адаптацію до вимог європейських ринків.

Проєкт стратегії та операційного плану заходів найближчим часом буде оприлюднено на сайті Міністерства економіки для публічного обговорення.

Міністерство економіки зазначає, що розробляють Національну експортну стратегію за участі проєкту TIPSTER. Проєкт реалізує НУО «Фонд підтримки реформ в Україні» за фінансової підтримки уряду Німеччини в межах проєкту міжнародного співробітництва ReACTUA, виконавцем якого є німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.