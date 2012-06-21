Експорт печериць становить лише 1% від обсягу виробництва грибів у нашій країні.

 

Експорт свіжих печериць з України за 9 місяців 2017 року становить 279 тонн, що в 50 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року (5 тонн).

 

За весь 2016 рік Україна експортувала лише 40 тонн цих грибів.

 

Географія експорту не надто різноманітна, як і мала кількість експортерів.

79% грибів (220 тонн) Україна експортувала до Молдови, а 20% (56 тонн) продали до Білорусі.
Решта країн поділили 1%, що залишився.

Лише одне постачання здійснено до Румунії та по одному постачанню (літаком) – до Ізраїлю та Кувейту.

Середня ціна реалізації становить 23,6 грн/кг (без ПДВ).

Попри низькі внутрішні ціни на печериці, швидкому розвитку експорту заважають декілька чинників:

♦ cкладнощі з формуванням великих партій.
♦ нерівномірна якість і невеликий термін зберігання.
♦ пасивність виробників.