Експорт печериць становить лише 1% від обсягу виробництва грибів у нашій країні.
Експорт свіжих печериць з України за 9 місяців 2017 року становить 279 тонн, що в 50 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року (5 тонн).
За весь 2016 рік Україна експортувала лише 40 тонн цих грибів.
Географія експорту не надто різноманітна, як і мала кількість експортерів.
79% грибів (220 тонн) Україна експортувала до Молдови, а 20% (56 тонн) продали до Білорусі.Решта країн поділили 1%, що залишився.
Лише одне постачання здійснено до Румунії та по одному постачанню (літаком) – до Ізраїлю та Кувейту.
Середня ціна реалізації становить 23,6 грн/кг (без ПДВ).
Попри низькі внутрішні ціни на печериці, швидкому розвитку експорту заважають декілька чинників:
♦ cкладнощі з формуванням великих партій.♦ нерівномірна якість і невеликий термін зберігання. ♦ пасивність виробників.