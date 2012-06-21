Українські виробники за 2017 календарний рік експортували 598,7 тисячі тонн цукру, що на 29% більше, ніж рік тому, — 465,6 тисячі тонн.
Про це заявила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило, говориться у повідомленні асоціації.
«Експорт цукру за результатами календарного року збільшився майже на 30%. Також, змінилась і його географія — найбільшими імпортерами цього року стали Шрі-Ланка — 69,03 тис. т, Туреччина — 49,1 тис. т, Азербайджан — 44,9 тис. т, Судан — 40,0 тис. т, Лівія — 39,9 тис. т та Кот-д'Івуар — 34,5 тис. т, в той час як минулоріч основними країнами –покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія, Єгипет», — сказала експерт.
Окрім того, за грудень експортовано 46, 6 тис. т цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 174,0 тис. т цукру уже поставлено на зовнішні ринки, що вдвічі менше ніж на аналогічний період минулого року — 343,9 тис. т.
«Цей рік був не надто сприятливим для українських експортерів, адже ціни на зовнішньому ринку були нижчими. Крім того погодні умови відіграли визначальну роль на якості цукрового буряка, в результаті чого маємо нижчу цукристість. Проте, Україна змогла все ж реалізувати всі заплановані контракти…», — пояснила експерт.