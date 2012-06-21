Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Це показали підсумки першого півріччя 2020 року. Зауважимо – про експорт цьогорічного збіжжя поки не йдеться, вивозимо зерно торішнього урожаю, а він, нагадаю, був рекордним. Тож, підбиваючи підсумки 2019 – 2020 маркетингового року, зазначимо: наші експортери реалізували на світовий ринок 57,2 млн тонн зернових та зернобобових, з них 30,3 млн тонн кукурудзи, 20,5 млн тонн пшениці та 5,1 млн тонн ячменю.
Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов. За словами науковця, такий результат на 13,5% перевершив рекордні показники попереднього року. Зокрема, з початку поточного року було експортовано 25,5 млн тонн українських зернових, що дало зернотрейдерам доходу понад 4,5 млн доларів США.
Основні покупці порівняно з попереднім роком майже не змінилися – це насамперед країни Азії та Африки і Європа. Втім, географія таки дещо розширилася. Зокрема. в Азії до покупців нашого збіжжя додалися Південна Корея та Бангладеш.
І це не єдина новина – так, Єгипет, який був головним покупцем нашого зерна протягом багатьох років, дещо поступився Китаю і посів друге місце. Китай закупив майже 15% усього обсягу українського експорту зернових (у вартісному виразі), тоді як Єгипет – 14,3%. За цими лідерами йдуть Нідерланди (7,7%), Іспанія (7,3%), Туреччина (6,6%). Частка решти імпортерів зерна з України становить менш як п’ять відсотків.
І вкотре зауважимо: нарощування обсягів експорту збіжжя аж ніяк не спричинить дефіцит хліба в Україні, бо наша держава виробляє зерна уп’ятеро більше, ніж їй потрібно для внутрішнього споживання.