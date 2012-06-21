Верховна Рада ухвалила законопроект «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження». За проголосував 231 народний депутат.Конвенція Пан-Євро-Мед — це інструмент, розроблений ЄС для співпраці з торговельними партнерами. Участь України в конвенції сприятиме створенню умов для спрощення торгівлі й зростанню українського експорту. Це також дасть змогу розширити присутність вітчизняних товарів на ринках третіх країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а саме: ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Молдови, Македонії, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Частка українського експорту до країн-учасниць Пан-Євро-Мед становить понад 50%, з них 40% — до країн ЄС. «Приєднання України до Пан-Євро-Мед диверсифікує наш експорт як з точки зору географії, так і з точки зору кошика товарів, зросте також обсяг поставок на ринок ЄС», — зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська.