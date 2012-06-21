У першому півріччі 2017 року експорт ягід, фруктів і горіхів з України до країн ЄС склав 16,7 тис. т, що в 1,8 рази вище за аналогічний показник 2016 і в 3,5 рази більше, ніж у 2013 році (4,7 тис. тонн).
Про це повідомила профільна асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Також наголошується, що за сім місяців 2017 року всього з України до ЄС експортували: суниці та полуниці на $3,2 млн (34,2%), малини, ожини, шовковиці, смородини на $6 млн (65,8%).
За останні роки українські підприємства наростили експорт полуниці до ЄС з $442 тис. у 2013 році до $1,3 млн в минулому році. За перше півріччя 2017 року обсяг полуниці в грошовому вираженні склав $1,45 млн, і за рік може перевищити $2 млн.
Вартість експорту малини, ожини, бузини, смородини також стрімко зросла з $1,2 млн в 2013 році до $14,5 млн в минулому році.
За перше півріччя 2017 року експорт цих видів ягід склав $5,4 млн, що в 2,16 рази перевищує показники аналогічного періоду 2016 року ($2,5 млн). Ці показники перевищують п'ятирічні в 10 разів ($533 тис).
Раніше повідомлялося, український експорт ягід журавлини і чорниці в 2016 році склав 2,9 тис. тонн, що в 3,3 рази більше ніж у 2015 році.
Нагадаємо, що Україна побила рекорд з експорту яблук в Європу.