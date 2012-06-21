Експортний бренд України, за допомогою якого наші товари й послуги просуватимуться на міжнародні ринки, презентував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«Експортний бренд допоможе покупцям у всьому світі краще впізнавати українську продукцію. Це зможе об’єднати різні за асортиментом і типом товари та послуги під єдину візуальну концепцію та стилістику. Так буде створено додатковий візуальний зв’язок між різними галузями та секторами. Що, своєю чергою, сприятиме торгівлі й кращій конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. Адже цей бренд створено на базі бренда UkraineNow, раніше затвердженого Кабінетом Міністрів», — цитує прес-служба Мінекономрозвитку слова урядовця.
Запуск експортного бренда — важливий крок у наданні допомоги українським компаніям у використанні в повному обсязі унікальних можливостей, відкритих Угодою про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Крім того, це посилить репутацію та прозорість України на міжнародній арені.