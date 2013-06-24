Розширення експортної географії — це не лише додаткові можливості для розвитку національної економіки, а й підтвердження ефективності системи державного контролю, належного епізоотичного нагляду та доказ того, що навіть в умовах війни Україна залишається надійним і відповідальним торговельним партнером на міжнародній арені.

«Диверсифікація ринків збуту української продукції тваринного і рослинного походження є одним із пріоритетних напрямів державної аграрної політики. Упродовж 2025 року завдяки послідовній та злагодженій роботі фахівців Держпродспоживслужби, Міністерства закордонних справ, Мінекономіки та закордонних дипломатичних установ України було відкрито 19 нових ринків для експорту української аграрної продукції», — зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Зокрема, торік відкрито нові можливості для експорту продукції, що використовується у виробництві кормів та утриманні тварин. Відкрито ринки: Республіка Молдова — консервовані корми для свійських тварин; перероблені корми для свійських тварин (окрім консервованих); молоко, продукти на основі молока та деривативи молока, не призначені для споживання людиною;

Турецька Республіка — консервовані корми для свійських тварин;

Республіка Чилі — борошно з нутрощів, м’ясо-кісткове та пір’яне борошно, олії або жири від птахів, свиней і коней;

Боснія і Герцеговина — топлені жири, не призначені для споживання людиною, що використовуються як кормовий матеріал; перероблений протеїн тваринного походження, не призначений для споживання людиною, зокрема суміші та продукти, відмінні від корму для свійських тварин, що містять такий протеїн;

В’єтнам — молоко, продукти на основі молока та продуктів, отриманих із молока, не призначені для споживання людиною.

Ринок яєць та яєчних продуктів продовжує демонструвати високий експортний потенціал. Відкрито ринки: Албанія — яйця для споживання людиною; Канада — яйця столові; Малайзія — яєчні продукти.

2025 року розширено географію експорту харчової і нехарчової молочної продукції. Відкрито ринки: Малайзія — молоко та молочні продукти, призначені для споживання людиною.

Українська продукція птахівництва відповідає вимогам міжнародних ринків і має стабільний попит. Відкрито ринки: Султанат Оман — м’ясо, субпродукти та інші продукти птахівництва; Грузія — композитні продукти із вмістом м’яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною.

2025 року значно розширено доступ української продукції рибного господарства до азійських ринків. Відкрито ринки: Китайська Народна Республіка — морські ссавці; водні продукти дикого вилову.

Зростає інтерес іноземних партнерів до української продукції з високою доданою вартістю. Відкрито ринки: Держава Кувейт — перероблені харчові продукти.

Поряд із продукцією тваринного походження 2025 року було відкрито нові ринки і для української рослинницької продукції. Відкрито ринки: Китайська Народна Республіка — горох; Канада — яблука.

Відкриття 19 нових ринків 2025 року — переконливе підтвердження ефективності та злагодженості роботи Держпродспоживслужби. Завдяки професіоналізму фахівців служби, їхній щоденній роботі на національному та міжнародному рівнях українські виробники отримують нові можливості для розвитку, а держава — зміцнення експортного потенціалу.

Держпродспоживслужба і надалі активно працюватиме для розширення доступу української продукції до світових ринків, забезпечуючи високі стандарти безпечності, якості та довіри до українського виробника.

Джерело:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів