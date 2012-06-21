Україна стала учасником Регіональної конвенції про пан’євро-середземноморські преференційні правила походження. Для нашої держави це шанс створити умови для спрощення торгівлі й зростання експорту, розширення наявності товарів на ринках третіх країн, з якими укладено угоди про зону вільної торгівлі. Щодо цього питання висловився перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час зустрічі з главами дипломатичних представництв сторін — учасниць конвенції: «Документ має стати дієвим інструментом розширення взаємного доступу на ринки наших держав і стимулом для започаткування переговорного процесу стосовно укладення угод про вільну торгівлю».
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська пояснила, що приєднання України до пан’євро-мед дасть змогу нашим товарам розширити доступ на ринки 42 країн і територій, які диверсифікують експорт з України. «Приєднання до конвенції дає змогу бізнесу вже сьогодні планувати діяльність на перспективу», — цитує її слова прес-служба Мінекономрозвитку.
Тепер важливо виконати норми конвенції. Зокрема внести зміни до протоколів щодо походження товарів, угод про вільну торгівлю, які наша держава має зі сторонами пан’євро-мед. До слова, за підсумками 11 місяців 2017 року експорт України до країн пан’євро-мед становив майже 60% усього експорту (58,9%). З них 40,3% — до країн Європейського Союзу, 5,6% — до Туреччини, 4,2% — до Єгипту.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»