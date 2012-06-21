Понад 600 мільйонів американських доларів становив торік обсяг зовнішньоекономічних операцій на Рівненщині, а сальдо позитивне: експорт перевищує імпорт на 90 мільйонів доларів.
Найбільша питома вага в експорті продукції деревообробки — 35%, в імпорті — хімічної промисловості: 18%. Зовнішньоекономічні операції Рівненщина здійснює із 120 країнами, частка країн Євросоюзу стрімко зростає й становить уже майже 79%. Тобто бізнес за кілька років диверсифікував ринки збуту.
Товарообіг у зоні дії Рівненської митниці сягнув 120,5 мільйона доларів і зріс порівняно з попереднім роком на 17 мільйонів.
— Майже півтори тисячі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності користуються нашими послугами, — каже керівник Рівненської митниці Іван Іванов. — Імпортують твели для нашої атомної станції, сільгосптехніку, кам’яне вугілля, експортують продукцію деревообробки, щебінь, котли опалювальні, заморожені ягоди, мед, кукурудзу, соняшникову олію. Обсяг експорту зріс на 53,2 мільйона доларів, імпорт зменшився на 36,3 мільйона.