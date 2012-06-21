Понад 600 мільйонів американських доларів становив торік обсяг зовнішньоекономічних операцій на Рівненщині, а сальдо позитивне: експорт перевищує імпорт на 90 мільйонів доларів.

Найбільша питома вага в експорті продукції дерево­обробки — 35%, в імпорті — хімічної промисловості: 18%. Зовнішньоекономічні операції Рівненщина здійснює із 120 країнами, частка країн Євросоюзу стрімко зростає й становить уже майже 79%. Тобто бізнес за кілька років диверсифікував ринки збуту.

Товарообіг у зоні дії Рівненської митниці сягнув 120,5 мільйона доларів і зріс порівняно з попереднім роком на 17 мільйонів.

— Майже півтори тисячі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності користуються нашими послугами, — каже керівник Рівненської митниці Іван Іванов. — Імпортують твели для нашої атомної станції, сільгосптехніку, кам’яне вугілля, експортують продукцію дерево­обробки, щебінь, котли опалювальні, заморожені ягоди, мед, кукурудзу, соняшникову олію. Обсяг експорту зріс на 53,2 мільйона доларів, імпорт зменшився на 36,3 мільйона.