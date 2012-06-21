Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені з Копенгагенського університету та Інституту колоїдів і інтерфейсів Макса Планка в Німеччині вирішили оцінити, наскільки ефективні проти коронавірусу артемізинін і його похідні (артесунат і артеметер), а також екстракт Artemisia annua – полину однорічного.

Речовина артемізинін, що міститься в полині, здатна пригнічувати вірус SARS-CoV-2. Про це заявили європейські вчені за підсумками досліджень, результати яких опубліковані в журналі Scientific Reports.

Випробування проводилися на людських клітинах. Як модель вірусів використовувалися два штами – німецький і данський.

Результати показали, що артемізинін і його похідні (артесунат, артеметер, а також простий екстракт Artemisia annua) досить успішно пригнічують вірус, в тому числі і в разі його попадання в легені людини (вони найбільш уразливі при цій інфекції).

Найбільш ефективним виявився артесунат. У той же час відзначається, з'єднання, що містяться в полині, мають не дуже велике терапевтичне вікно, тобто можуть допомогти тільки відразу після потрапляння вірусу в організм. Найближчим часом почнуться клінічні випробування похідних артемизинина.