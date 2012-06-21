Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Овочі, що входять до традиційного для України «борщового набору», тією чи іншою мірою зазнали впливу екстремальних погодних умов нинішнього року. Це може викликати дефіцит деяких з них і відповідно позначиться на ціні, повідомляє Fruit-Ukraine.org з посиланням на Українську плодоовочеву асоціацію.

Зокрема, впливу несприятливих погодних умов зазнала картопля. На багатьох полях вона дала погану схожість. Надмірна вологість тоді, коли вона була вже не потрібна, сприяла поширенню хвороб, а обробляти від них поля під час дощу було неможливо. Втім, більшість експертів вважає, що особливого неврожаю все-таки не передбачається, отже і надмірного сплеску цін порівняно з торішніми не буде. Хоча станом натепер прогнозована ціна, яку вони називають (8—10 грн за кілограм), поки що аж ніяк не відповідає тій, яку бачимо на облавках базарів та крамниць.

Водночас експерти зазначають, що у минулому сезоні Україна імпортувала рекордну кількість картоплі, до 500 тис. тонн, в основному з Росії та Білорусі, отже, у формуванні ціни брала участь не лише вітчизняна продукція.

Цього року, вважають фахівці, такого шаленого сплеску імпорту не буде. Натомість із морквою вже точно все гаразд — завдяки рясним дощам у центральних та північних регіонах України вона дала гарну схожість. Отже, й дефіциту її не передбачається.

З буряками картина поки непевна — наразі їх лише сіють. Однак, якщо врахувати, що останніми роками споживання цього коренеплоду дещо скоротилося, слід очікувати деякого зменшення площі посівів. Крім того, які ще фокуси викине погода — ніхто достеменно сказати не може. Втім, суттєвого дефіциту буряків експерти не передбачають.

Набагато гірше справи з капустою. На ній примхи погоди позначилися далеко не найкращим чином. Через надмірну вологість на багатьох капустяних полях розповсюдилися захворювання, а обробляти капусту доволі важко — між листям може безпечно переховуватися яка завгодно зараза.

Суди ж варто додати, що багато аграріїв, розчаровані низькими цінами на капусту минулого сезону, знизять площі посівів під нею. Щоправда, деякі, знаючи про це, хочуть зробити навпаки — збільшити площі, щоб заробити на дефіциті капусти, який виникне з вини інших. Хто з них переможе — побачимо, але капуста, імовірно, буде дорожчою, ніж торік.

Пандемія коронавірусу спричинила сплеск ажіотажного попиту на цибулю, адже хтось пустив чутку, ніби вона має захисні властивості (насправді — має, але від бактерій, а не вірусів). Величезні обсяги закупівель давали виробникам та перекупникам змогу підвищувати ціни поза всяку розумну межу.

Зважаючи на таку тенденцію, багато хто розширив площі посівів цибулі навесні. Але дощі і пов’язане з ними поширення бур’янів та хвороб не дає надії на багатий урожай. Якщо цибулі й буде вдосталь, то лише імпортної, що не дає надії на низькі ціни.