Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Пожежа в популярному харківському ресторані «Містерія», що на Нових будинках, виникла в розпал колективної зустрічі Нового року. О пів на 11 годину вечора в приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Загорілася покрівля двоповерхової прибудови до ресторанного корпусу, окрім того полум’я палахкотіло і на кухні.
На місце надзвичайної події прибуло 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 рятувальників. Учасників корпоративної вечірки та персонал ресторану терміново вивели на свіже повітря. Ніякої паніки не було. Більше того, відпочиваючі навіть прихопили з собою на вулицю келихи з вином та похідну закуску і продовжили корпоратив вже під туманним небом.
О 23:25 вогонь локалізували, о 00:18 пожежу ліквідували. Площа горіння склала 30 квадратних метрів. Ніхто під час пожежі не постраждав, а деякі з учасників корпоративної вечоринки розцінили інцидент як передноворічну пригоду.
У ДСНС нині з’ясовують причини виникнення загоряння.