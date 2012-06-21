Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумській станції екстреної медичної допомоги виповнилося 75 років.
З цією датою колектив привітав голова Сумської ОДА Микола Клочко. Він подякував за неоціненну допомогу, яку медики щодня надають землякам, нагородив відзнаками голови ОДА кращих працівників.
Зараз у колективі станції понад 240 фахівців, які обслуговують майже 40 відсотків населення.
За словами начальника обласного управління охорони здоров’я Сергія Бутенка, нещодавно на базі станції відкрито діагностичний телеметричний кабінет «Юнет», який забезпечує оперативний зв’язок лікаря-консультанта з медичними працівниками на місцях і дозволяє у найкоротші терміни встановити правильний діагноз.