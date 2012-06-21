З 1 березня 2018 року для киян подоржчає електроенергія.
Про це йдеться у постанові Національнальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 20 лютого 2018 року № 208 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПрАТ «Київобленерго». Постанову опубліковано 24 лютого в газеті "Урядовий кур'єр".
Згідно з постановою №208 тарифи для ПАТ “Київобленерго” підвищуватимуться у два етапи:
♦ на період з 1 березня 2018 року по 31 березня 2018 року включно:
тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
•для 1 класу напруги – 18,27 грн/МВт•год (без ПДВ);
•для 2 класу напруги – 145,60 грн/МВт•год (без ПДВ);
тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
•для 1 групи споживачів – 6,55 грн/МВт•год (без ПДВ);
•для 2 групи споживачів – 32,74 грн/МВт•год (без ПДВ).
♦ на період з на період з 1 квітня 2018 року:
тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
•для 1 класу напруги – 19,30 грн/МВт•год (без ПДВ);
•для 2 класу напруги – 152,35 грн/МВт•год (без ПДВ);
тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
•для 1 групи споживачів – 6,68 грн/МВт•год (без ПДВ);
•для 2 групи споживачів – 33,41 грн/МВт•год (без ПДВ).
Постанова НКРЕКП №208 набирає чинності з 1 березня 2018 року.