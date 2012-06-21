Керівник одного з підрозділів компанії «Porsche» Мікаель Стейнер повідомив, що розробка автомобіля «Mission E» завершилася. Перший прототип електрокара успішно пройшов початкове тестування.

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Про це повідомляє «Autocar».  

«Porsche Mission E». Фото «Porsche»

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ДОВІДКА «УК»

«Porsche Mission E» — це спортивний чотиримісний автомобіль. Він вирізняється надзвичайною потужністю та швидкістю: електрокар має повний привід із двома електродвигунами, потужністю 600 кінських сил. Перші 100 кілометрів електромобіль долає за 3,5 секунди, а наступні 200 кілометрів — за 12 секунд.

Без підзарядки «Mission E» зможе проїхати до 500 кілометрів. Авто отримує енергію із зарядних систем з напругою 800 Ват. Це дає змогу заряджати батареї електромобіля на 80% лише за 15 хвилин.

Остаточну електро-версію «Рorsche» представлять у 2019 році, а перші поставки клієнтам заплановані на 2020 рік. Орієнтовна ціна автомобіля – 130 тисяч доларів. Після старту серійного виробництва компанія планує щорічно продавати понад 20 тисяч автівок. 