Керівник одного з підрозділів компанії «Porsche» Мікаель Стейнер повідомив, що розробка автомобіля «Mission E» завершилася. Перший прототип електрокара успішно пройшов початкове тестування.
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Про це повідомляє «Autocar».
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ДОВІДКА «УК»
«Porsche Mission E» — це спортивний чотиримісний автомобіль. Він вирізняється надзвичайною потужністю та швидкістю: електрокар має повний привід із двома електродвигунами, потужністю 600 кінських сил. Перші
Без підзарядки «Mission E» зможе проїхати до
Остаточну електро-версію «Рorsche» представлять у 2019 році, а перші поставки клієнтам заплановані на 2020 рік. Орієнтовна ціна автомобіля – 130 тисяч доларів. Після старту серійного виробництва компанія планує щорічно продавати понад 20 тисяч автівок.