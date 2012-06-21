Випуск першої повністю електричної моделі Skoda налагодять у Чехії. Виробництво електрокара чеського бренду розпочнеться в 2020 році на заводі в Млада-Болеславі, повідомили в компанії.
Подробиці про модель поки не розголошують, у Skoda лише відзначили, що своє бачення «електромобілів майбутнього» марка продемонструвала на прикладі концептуального крос-купе Vision E, представленого раніше в Китаї та Німеччини. Не виключено, що «первістком» електричної лінійки Шкоди стане саме позашляховик.
Всього ж до 2025 року марка планує запропонувати своїм клієнтам як мінімум п’ять електричних моделей в різних сегментах. До речі, перед тим як вивести на ринок електрокар, Skoda має намір запустити в продаж заряджає гібрид – їм виявиться флагманський Superb, випуск такої модифікації стартує в 2019 році на заводі в Квасинах.
Крім того, в 2019-м Шкода почне виробництво компонентів для гібридних установок різних моделей концерну Volkswagen.
«У майбутньому Skoda буде випускати електромобілі. Уже в 2025 році ми плануємо запропонувати нашим клієнтам п’ять повністю електричних моделей в різних сегментах. Ми дуже раді тому, що перший електромобіль Skoda вийде з конвеєра саме в Чеській Республіці. Це рішення підкреслює впевненість концерну Volkswagen Group в нашій марці та її співробітників. Старт виробництва електромобілів стане новою віхою в історії не тільки Skoda, але і промисловості всієї країни», – прокоментував Бернхард Майєр, голова Ради директорів Skoda.