Надбюджетну модель електрокара створили працівники Міжнародного казахсько-турецького університету імені Х. А. Яссаві, передає Тopgeek.com.ua.
«Новою розробкою вже зацікавилися представники міського акімату Кентау, - зазначає представник університету Сатирмичаї Ферхат. – Плануємо презентувати надбюджетний електромобіль на міжнародній виставці ЕКСПО-2017».
Наразі розробники не розкривають технічні характеристики дешевого електромобіля. Відомо, що авто оснащене сонячними батареями для збільшення пробігу без підзарядки.
Як запевняють розробники, новий електромобіль може бути обладнаний відповідно до призначення.
«У електрокарі для інвалідів можна встановити відповідну схему управління та запропонувати кілька модифікацій, що відрізняються ємністю акумуляторів і, відповідно, дальністю ходу, – зауважують інженери. – Головне, аби зацікавились уряд та приватні інвестори», повідомляє ecotown.com.ua.
У 2018 році на базі Міжнародного казахсько-турецького університету імені Х. А. Яссаві мають намір відкритий завод з виробництва електромобілів та електровізків для людей із обмеженими можливостями.