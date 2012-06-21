Розвиток ринку електромобілів стає новим напрямом співпраці Держенергоефективності та Фонду енергоефективності Молдови. В Україні на 1 березня 2018 року зареєстровано понад 6 тисяч електромобілів, з них близько 80% уживані, а найпопулярніша марка — Nissan Leaf. У країні майже 2000 зарядних станцій для електромобілів.
Обсяг продажу електромобілів в Україні зріс після внесення змін до законодавства щодо зняття ввізного мита. Голова Держенергоефективності Сергій Савчук разом із представниками Фонду енергоефективності Молдови обговорили шляхи стимулювання внутрішнього ринку електромобілів та можливості створення коридору розвиненої мережі зарядних станцій Україна — Молдова — ЄС.
Сторони домовилися, що Держенергоефективності надасть Фонду енергоефективності Молдови докладну інформацію про законодавчу базу для розвитку електротранспорту в Україні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності створити робочу групу щодо розвитку зеленого коридору для зарядних станцій.