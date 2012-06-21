У місті Ноттінгем (Великобританія) оголосили про шестимісячне випробуваннях технології бездротової зарядки електромобілів. Уряд країни вже виділив на це гроші.
Всього британська влада виділила 4 мільйони 430 тисяч доларів на тестування технології. Під час випробувань водії зможуть «заправляти» безкоштовно десять електричних таксі Nissan і LEVC. Ці автомобілі спеціально оснастили функцією бездротової зарядки.
Перевага її перед звичайною в тому, що одночасно на станції можуть заряджатися кілька електрокарів. У майбутньому цю бездротову зарядку хочуть зробити доступною для всіх електромобілів, а не тільки для таксі.
Варто відзначити, що подібний експеримент уже був запущений в Норвегії в минулому році. Влада Осло тоді вирішили оснастити смуги доріг, виділені для стоянки таксі, системами бездротової зарядки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»