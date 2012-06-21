Щоб не завдавати шкоди лісовим угіддям, державні лісогосподарські підприємства України розпочинають реалізацію новорічних ялинок, які заготовляють на спеціальних плантаціях або ж під час рубок формування і оздоровлення лісів. На майже п’яти тисячах гектарів зростає 15 мільйонів хвойних дерев різних порід та віку, які призначені для продажу.
Цьогоріч на різдвяно-новорічні свята лісівники продадуть близько 500 тисяч новорічних ялинок, які заготовлять і реалізовуватимуть за замовленнями покупців. Ялинки з держлісгоспів обійдуться громадянам значно дешевше, ніж куплені на ринках. Державні підприємства влаштовуватимуть власну роздрібну торгівлю ялинками на окремих торгових точках, майданчиках у всіх обласних, районних центрах та великих населених пунктах.
Переконатися у легальному походженні ялинки покупець зможе за маркуванням, яке на них наноситимуть у лісгоспах. Це самоклейні пластмасові бирки-стяжки, які мають вигляд етикеток. У разі спроби їх зняти вони розриваються, що унеможливлює повторне використання.
На цих уніфікованих засобах контролю вказано індивідуальний номер та відповідний до нього штрих-код, який до того ж заносять у систему електронного обліку деревини. У цій системі також є дані про постачальника, його підпорядкованість і форму власності. Перевірити походження ялинки легко: достатньо ввести номер з уніфікованого засобу, прикріплений до стовбура, і проконтролювати на сайті ukrforest.com/check. У випадку якщо інформації на інтернет-ресурсі немає, ялинку слід вважати такою, що зрубана незаконно.