З вересня 2018-го команда українських науковців працюватиме в кластерному проекті програми EUREKA Future eHealth powered by 5G — «Майбутня електронна сфера охорони здоров’я на основі технології 5G». Його розраховано на 36 місяців, і він має зробити е-медицину швидшою та мобільнішою. Проект дасть змогу створити нові сервіси для моніторингу стану здоров’я пацієнтів, надати лікарям оперативний доступ до медичних баз даних тощо.
Розробку виконуватимуть вчені з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вони співпрацюватимуть з колегами з Фінляндії, Іспанії, Угорщини, Південної Кореї, Ізраїлю, Туреччини, Франції, Німеччини, Швеції.
Передусім досліджуватимуть можливості використання в електронній медицині технології 5G, де інтегруються 4G, Wi-Fi, Bluetooth, міліметрові хвилі та інші технології бездротового доступу.
Україна член EUREKA вже понад 10 років, і за цей час наші розробники долучилися до виконання понад 30 проектів. Програма дає змогу науковцям з різних країн об’єднатися для здійснення проектів, які неможливо виконати самостійно в одній країні. Наприклад, коли потрібно знайти додаткові технології, знання, засоби виробництва, ринки збуту чи інші ресурси. Здебільшого співпраця у програмі проходить за напрямами IT, медичної та біотехнологій, енергії, зв’язку, транспорту, довкілля. Україна вже брала або бере участь у проектах майже за всіма цими напрямами, повідомляє прес-служба МОН. Одна з головних переваг EUREKA — можливість науковців виходити зі своїми розробками на нові ринки. Окрім цього, знак-символ якості програми всесвітньо відомий, і його використання значно підвищує авторитет продукту. Та й терміну подачі заявок на участь у мережевих проектах програми EUREKA немає.
Ще один проект, який виконують в Україні, присвячений розробленню матеріалів для захисту від УФ-випромінювання. Спільно з винахідниками Київського національного університету технологій і дизайну працюють румунські й польські виробники. Вони створюють текстильні захисні екрани та одяг.