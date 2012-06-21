Пакет рішень, ухвалення яких дасть змогу запровадити в Україні систему електронних торгів на дозволи й ліцензії щодо використання надр і передусім видобутку газу, розширити коло учасників ринку і посилити державну енергонезалежність, доопрацьовує нині Кабінет Міністрів. Як очікують, перші документи буде ухвалено вже до кінця липня, а перші аукціони можна провести на початку наступного року. Про це йшлося під час урядової наради під головуванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Глава уряду наголосив, що електронні торги — це елемент прозорості, отже ефективності й результативності. Особливо коли йдеться про видобуток газу і користування надрами.
«Це питання тривалий час було закритим — не було політичної волі його відкривати для учасників видобутку, а країна була залежною, і ми імпортували паливо. Тепер завдання — до кінця липня ухвалити всі нормативні акти, щоб прозоро надавати дозволи, і люди бачили, що продається, де хто купує, скільки буде добування, скільки це коштує. Уперше за 27 років незалежності! — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Ми відкриємо можливості до швидкої енергонезалежності країни».
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«Урядового кур’єра»