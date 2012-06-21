Проект SAFEMed провів серію семінарів з підвищення ефективності доступу до лікарських засобів в Україні для фахівців МОЗ, НСЗУ та ДП «Електронне здоров’я». Міжнародний експерт з питань фармацевтичних систем Майкл Греміллон презентував усі ймовірні функціональні рішення, які можна буде інтегрувати в систему електронного здоров’я за допомогою е-рецепту.
Е-рецепт стане вагомим кроком у розвитку електронної системи охорони здоров’я. Його впровадження спростить і вдосконалить планування, статистику й логістику доступу до ліків, а люди зможуть отримувати ліки комфортніше і в разі потреби безперервно.
«Е-рецепт — одна з найголовніших складових для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Для лікарів е-рецепт стане добрим інструментом у прийнятті рішень про призначення лікування. Поєднання функціоналу рецепту з електронною карткою пацієнта дасть змогу враховувати стан здоров’я конкретного хворого та інші призначення для обрання правильного лікування. Для НСЗУ, аптеки та лікарні він допоможе налагодити швидкий обмін інформацією для оплати препаратів. Для МОЗ е-рецепт стане ефективним інструментом збирання статистичних даних для відстеження відпуску лікарських засобів, планування фінансування програм забезпечення ліками», — цитує прес-служба відомства слова заступника міністра охорони здоров’я Романа Ілика.
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