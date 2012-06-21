Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток торік зросла до 39,3% (на 3,8% з початку 2017 року). Загалом за останні п’ять років цей показник зріс більш ніж утричі. Торік українці здійснили понад 3 мільярди операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2125 млрд грн (відповідно на 23% і 31,9% більше порівняно з 2016-м). Зафіксовано й стабільну динаміку зростання саме безготівкових розрахунків: за 2017-й кількість таких операцій зросла на 30,2%, а обсяг — на 46,2%. Найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в інтернеті — 38,8%. А найбільшу кількість таких операцій здійснено в торговельній мережі — 50,6%.
Розвивається й платіжна інфраструктура, повідомляє прес-служба Нацбанку. Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, де клієнти можуть розраховуватися платіжними картками, зросла торік на 27,8 тисячі (на 19,1% порівняно з 2016 роком) і становила 173,8 тисячі.