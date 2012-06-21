Уже звичний для держлісгоспів України електронний облік деревини, що істотно спрощує бухгалтерські функції під час заготівлі, транспортування та відвантаження споживачам заготовлених лісорубами колод і забезпечує прозорість та законність цих робіт, у 2020 році став обов’язковим у комунальних лісах Житомирщини. Згідно зі спільним розпорядженням голів обласної державної адміністрації Віталія Бунечка та обласної ради Володимира Ширми, підприємство «Житомироблагроліс» та його дочірні структури до 24 січня мають запровадити систему електронного обліку деревини.
Це важливе рішення для Житомирщини, де найбільша в Україні площа лісів, третина з яких мають статус аграрних. На відміну від держлісгоспів, у них не було електронного обліку деревини і обов’язкових чипів на колодах. Отож у разі зупинки правоохоронцями підозрілих вантажівок з деревиною завжди була змога заявити, що ліс не крадений, а законно зрубаний у лісгоспах Житомироблагролісу, і надати паперову накладну. Під прикриттям одного такого документа нечисті на руку махінатори частенько вивозили не одну, а кілька партій деревини. А з електронним обліком у кожної колоди є унікальний і єдиний чип-паспорт. Не дивно, що навіть ухвалені на рівні Кабміну постанови про єдину для всіх лісокористувачів систему обліку деревини десятиріччями саботували і скасовували. Отож ініціатива на рівні області має стати надійним антикорупційним запобіжним заходом і нарешті дасть змогу навести лад у лісах краю.