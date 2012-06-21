Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія отримала 146 тисяч замовлень на новий електричний пікап Cybertruck. Про це він написав у своєму Twitter.
За словами Маска, 42% замовників вибрали версію з двома двигунами, яка може проїхати 480 км на одній зарядці, 41% обрали три двигуни (800 км на одній зарядці) і 17% зупинилися на одному (400 км на одній зарядці).
Раніше на презентації нового пікапа «броньоване» вікно розбилося після кидка металевої кулі. Тоді Макс заявив, що компанія зобов'язується виправити цей дефект.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»