Електрифікація однієї з найважливіших залізничних дільниць України Потоки — Золотнишине, через яку проходить експортний вантажопотік залізорудної сировини, за обсягами видобування якої наша країна шоста у світі, — один із глобальних інфраструктурних проектів 2018 року. Про це під час робочої поїздки на Полтавщину повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
Вантажні перевезення на цій ділянці відтепер здійснюватимуть не тепловозами, а сучасними електровозами. Це й екологічніше, і технологічніше, й економічно вигідніше як Укрзалізниці, так і українським залізорудовиробникам.
Завдання Укрзалізниці до 2020 року — довести електрифікацію своїх станцій до рівня розвинених європейських країн, таких, як Австрія, Франція, Німеччина, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
«Уже зараз ми випереджаємо Польщу і Румунію. А через два роки маємо збільшити електрифікацію залізничних дільниць до 54%. Це стане потужним поштовхом до зростання вантажообігу на міжнародних транзитних коридорах у сполученні Європа — Азія», — переконаний Володимир Кістіон.
Україна — електронезалежна держава. Тому, на переконання віце-прем’єр-міністра, вантажні перевезення найкоротшим транзитним шляхом від східних кордонів України до чорноморських портів стануть конкурентоспроможними, що позитивно позначиться на роботі вітчизняних підприємств і збільшить експортні потужності нашої держави.
«Укрзалізниця — одне з найбільших і найпотужніших підприємств із протяжності електричних мереж і тягових підстанцій. Після реформи ринку електричної енергії, яку проводить Україна, в Укрзалізниці з’являться додаткові інвестиції для електрифікації нових ділянок. Це дасть змогу в перспективі значно знизити собівартість вантажоперевезень у нашій країні», — резюмував Володимир Кістіон.