Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції. Про це 10 грудня Еліна Світоліна повідомила на своїй сторінці у Facebook.
У фіналі українка, яка займає четверту сходинку у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла в трьох сетах суперницю з Білорусі, 30-ту ракетку світу Олександру Саснович з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.
Нагадаємо, що Світоліна пробилася до фіналу, за 1 годину 23 хвилини обігравши 17-річну француженку Манон Леонар – 6:3, 6:4. Ця перемога стала для Світоліної першою після тріумфу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.
Раніше українська тенісистка перемогла в номінації «найкраща тенісистка місяця» за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Крім Світоліної на звання найкращої тенісистки місяця також претендували Аріна Соболенко (Білорусь), Каролін Возняцкі (Данія) і Слоан Стівенс (США), повідомляє офіційний сайт WTA. Ця номінація стала третьою для Світоліною протягом року, але в попередні рази їй перемогти не вдалося.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»