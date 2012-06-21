Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Податкова міліція у Тернополі викрила підпільне виробництво з незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Фірмові наливки та настоянки розливали незаконно в антисанітарних умовах, а відтак реалізовували у закладах громадського харчування краю.
Як повідомили у відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області, під час санкціонованих судом слідчих дій вилучили 12650 літрів спирту, 750 літрів елітної алкогольної продукції у скляній та пластиковій тарі на суму понад 4,3 мільйона гривень. Завдяки цьому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на понад 1,6 мільйона гривень. До того ж співробітники податкової міліції виявили й транспортний засіб, який лиходії використовували в незаконній діяльності.
Узагалі ж із початку нинішнього року співробітники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили товари підакцизної групи на суму 12 мільйонів гривень. Завершили розслідування та скерували до суду кримінальні провадження стосовно семи зловмисників, які вчинили протиправне в цій сфері, у тому числі трьом особам вручені повідомлення про вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи. За результатами судового розгляду прийняті рішення про конфіскацію вилучених з незаконного обігу спирту та алкогольних напоїв на суму півтора мільйона гривень.