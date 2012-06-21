Незабаром Ужгород прийме виставку митця всесвітнього масштабу, легендарного засновника поп-арту Енді Воргола. Про це на зустрічі з головою Закарпатської облдержадміністрації Ігорем Бондаренком повідомив Генеральний консул Словацької Республіки Мірослав Мойжіта.
Виставка відбудеться в листопаді в місті над Ужем, її присвячено 30-річчю Оксамитової революції в Словаччині, завдяки якій ця країна позбулася пут тоталітаризму і згодом отримала незалежність. Роботи митця, що народився у Східній Словаччині поблизу Закарпаття і який вважав себе русином, в Україні експонуватимуть уперше.
Словацький дипломат розповів про спільні проєкти Пряшівського й Кошицького самоврядних країв і Закарпатської області. Вони співпрацюють у питаннях облаштування прикордонних переходів, охорони довкілля, галузях культури та освіти. Невдовзі Словаччина має намір відкрити на Закарпатті ще дві школи або класи з викладанням словацькою, задовольняючи потреби національної меншини краю у вивченні рідної мови.
На зустрічі очільник виконавчої гілки влади Закарпаття звернувся до представника словацького зовнішньополітичного відомства з проханням сприяти в налагодженні динамічнішої роботи митників і прикордонників його країни, адже нині перетин міждержавного кордону відбувається зі значними затримками і призводить до багатогодинних черг. Перетин спільного рубежу з боку обох держав має бути легшим і комфортнішим.
Підсумовуючи зустріч, Ігор Бондаренко сказав: «Запрошуємо до активнішої співпраці словацьких підприємців. Задля цього я пропоную організувати спільний бізнес-форум. Вітаємо і співпрацю в освітній галузі й транскордонному секторі. Наступні спільні культурні заходи пропоную проводити не лише на кордоні чи в Ужгороді, а й в інших містах Закарпаття».