У польському Гданську відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий енергетичний «Рамштайн».

«Щонайменше 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики», — повідомив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль про підсумки засідання.

За його словами, партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору, а саме: Сполучені Штати Америки — 175 млн доларів США; Швеція — 137 млн євро; Норвегія — 77 млн євро; Естонія — 2,125 млн євро; Ісландія — 550 тис. євро; Литва — 4 млн євро.

До учасників засідання звернулися Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр зовнішньої торгівлі Французької Республіки, що нині головує в G7, Ніколя Форісьє, міністр енергетики Республіки Польща Мілош Мотика.

Зі словами підтримки виступили представники країн G7+ та міжнародних організацій, зокрема Канади, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США, Норвегії, Естонії, Ісландії, Нідерландів, Литви, Республіки Корея, Латвії, Швеції, Словацької Республіки та ЄІБ, ПРООН, Світового банку, Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Загалом до обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та шість міжнародних організацій.

Денис Шмигаль під час засідання наголосив, що українська енергетика вже четвертий рік поспіль перебуває під постійними атаками ворога. Від початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив понад шість тисяч атак на енергетичну систему.

«Наші пріоритети на 2026—2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору: захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів», — зазначив він.

За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 млн євро. Проте вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро. Найбільше потрібно на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів — 295 млн євро. На розвиток розподіленої генерації необхідно приблизно 192 млн євро. Ще майже 148 млн євро — для формування аварійного резерву та закупівлі критично важливого обладнання.

Денис Шмигаль подякував Європейській комісії, державам­членам ЄС і всім, хто допомагає, за підтримку та внесок у відновлення української енергетики. Окрему вдячність він висловив країнам, які готові передати і вже передають обладнання з виведених з експлуатації теплових електростанцій. Серед них Литва, Німеччина, Латвія, Словаччина, Австрія, Хорватія, Нідерланди.

Марта Кос запевнила: ЄС продовжуватиме підтримку української енергетики, яка зазнає прицільних російських атак. Вона наголосила на необхідності продовження євроінтеграційних реформ і відзначила наші успіхи у виконанні плану заходів для інтеграції до європейських енергоринків.

Ніколя Форісьє також акцентував на готовності країн G7 допомагати Україні у підготовці до наступної зими, зокрема через механізми Фонду підтримки енергетики України.

Мілош Мотика наголосив, що подальша підтримка України від європейських партнерів важлива для стабільності в регіоні і загальної енергетичної безпеки ЄС.

Денис Шмигаль подякував кожній державі, міжнародній організації та компанії, які залишаються поряд з Україною: «Ця підтримка допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру, захищати критичні об’єкти та забезпечувати мільйони українців світлом. Разом зміцнюємо енергетичну стійкість України. Світло переможе!».

Джерело:

Міністерство енергетики