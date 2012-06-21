Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У рамках робочої поїдки на Луганщину народні депутати України визначили шляхи вирішення окремих проблем області, і серед іншого вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України щодо комплексного вирішення питання забезпечення цілісності мережі залізничної дороги в Луганській області і безперебійної роботи підприємств енергетичної галузі. Побудова залізничної гілки має допомогти вирішити не лише проблеми до «Великої України» транспортування врожаю, який збирають аграрії області, а допомогти доставляти вугілля на Луганську ТЕС, яка наразі змушена працювати на природному газі після того, як Росія заблокувала залізничні поставки антрациту.
Щоправда, на думку начальника Донецької філії «Укрзалізниці» Сергія Бугаєва, «приєднання ізольованої в результаті війни на Донбасі ж/д гілки в Луганській області обійдеться в 10 мільярдів гривень». За його словами, «всього в «Укрзалізниці» наразі є 6 варіантів об'єднання ізольованої залізничної гілки в Луганській області із загальноукраїнською ж/д мережею, а приблизні терміни виконання проекту складають від трьох до п'яти років». Та важливо, що «фінансувати будівництво повинна держава, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС в Щастя – це політична, стратегічна і соціальна відповідальність держави».
Загалом за результатами розширеного виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин було прийнято 12 протокольних доручень.