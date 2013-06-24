Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомила Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету Міністрів.

«Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно­відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро­, газо­, тепло­ та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів», — зазначила очільниця уряду.

Кошти нараховуватимуть протягом січня — березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому. За словами Юлії Свириденко, механізм отримання виплат спрощено, щоб люди не витрачали сил та часу на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію або смс.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

За словами Прем’єр­міністра, малий та середній бізнес продовжує працювати попри аварійні відімкнення через російські обстріли і через це зазнає додаткових витрат. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він містить:

1) одноразову фінансову допомогу для малого бізнесу на енергонезалежність — ФОПи 2—3 груп, які працюють у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади й послуги першої необхідності), зможуть отримати разову виплату від 7500 до 15 000 грн, розмір виплати залежить від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника; подача заявки — через портал «Дія», далі заявку верифікують банки­партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти, які можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії;

2) кредит 0% на енергообладнання для бізнесу — підприємства, які відповідають критеріям програми 5—7—9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою, різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва; кредити надають майже 50 банків­партнерів програми 5—7—9% строком до трьох років, максимальна сума кредиту — до 10 млн грн.

«Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов, — наголосила Юлія Свириденко. — Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак. Дякую кожному енергетику за професіоналізм, витримку і віддану роботу для України».

Уряд спростив продаж санкційних активів, які було стягнуто в державну власність, на відкритих аукціонах. За словами Прем’єр­міністра, відтепер права вимоги за кредитами можна долучати до складу активу та продавати разом з ним як єдиний пакет. Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично починає повторний аукціон з меншою ціною, а далі — аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дасть змогу пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження.

Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.