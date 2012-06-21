Перший офіційний енергосертифікат будівлі з класом енергоефективності Е отримало київське ОСББ «Мотор». Вручив його віце-прем’єр-міністр –– міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко голові ОСББ Вікторії Погорєлій.
«Сертифікат — необхідний інструмент для роботи ОСББ і Фонду енергоефективності. Проведений фахівцями енергоаудит будівлі ОСББ «Мотор» дав змогу оцінити енергоефективність споруди та ефект від упроваджених заходів. Завдяки встановленню ІТП, утепленню під’їздів і даху будинку вдалося скоротити споживання теплової енергії вдвічі та зменшити рахунки мешканців у 3—4 рази. ОСББ, створене 2012 року, — приклад ефективного управління. І такі приклади треба наслідувати», — зазначив Геннадій Зубко.
Енергосертифікат також містить рекомендації щодо наступних кроків з впровадження енергоефективних заходів, які слід виконати ОСББ, де проведено термомодернізацію.
Україна рухається в напрямі енергоефективності, використовуючи досвід передових країн. Ця реформа одна з найскладніших. Насамперед з технічної точки зору, але ми крок за кроком, послідовно рухаємося спільно з європейськими партнерами і фіксуємо результати, переконаний урядовець. Для впровадження енергоефективності в Україні вже напрацьовано і ухвалено відповідну законодавчу базу.
«Наше завдання — повномасштабна робота Фонду енергоефективності й розроблення стратегії реновації будівель. Уже призначено в.о. директора фонду, розроблено хендбук — посібник для роботи ОСББ з Фондом енергоефективності, забезпечено фінансову основу для його повноцінної роботи шляхом збільшення статутного капіталу до 1,6 мільярда гривень, оголошено конкурс із добору незалежних членів до наглядової ради фонду», — зазначив Геннадій Зубко.
Підписано й угоду між ЄС, Німеччиною та IFC, якою передбачено 50 мільйонів євро від ЄС і 10 мільйонів євро від Німеччини у межах підтримки фонду. «Крім фінансової, нам важлива й технічна підтримка. Бо реновація будинків — дуже непростий шлях. Ідеться про 200 тисяч багатоквартирних будинків, інвестиційна потреба яких становить 40—50 мільярдів євро», — цитує слова урядовця його прес-служба.
Кінцевим бенефіціаром упровадження технічних рішень Фонду енергоефективності має стати українська родина, яка проживає в багатоповерховому будинку. І до цієї роботи мають долучитися всі суб’єкти: керівники ОСББ, енергоаудитори, проектні та енергосервісні організації, органи виконавчої влади.
«Водночас, ми запроваджуємо ринок енергоаудиторів. Уже підписано меморандум із 21 ВНЗ щодо створення комісій з атестації енергоаудиторів. Другий, важливий для нас напрям — впровадити спільно з МОН спеціальність «енергоаудитор» у вищих навчальних закладах. Є домовленість із GIZ щодо проведення додаткових тренінгів для сертифікованих енергоаудиторів не тільки в Україні, а й за її межами. Це чудова можливість вивчити досвід європейських країн», — розширив тему енергозаощадження Геннадій Зубко.
А найближчим часом уряд очікує на ухвалення у Верховній Раді закону «Про енергетичну ефективність». Він дасть змогу створити інструменти та регуляцію для набагато ефективнішого споживання енергії не лише в приватному секторі, а й у промисловості.
«Чинність закону буде спрямовано насамперед на зменшення енергоспоживання бізнесом для випуску продукції, що спонукатиме до зниження її собівартості. А це питання конкурентоспроможності української продукції у ЄС, і в інших країнах. Друге — це зменшення енергоспоживання на транспорті та в енергетиці», — зазначив Геннадій Зубко.
Держава стимулює роботу з використання відновлюваних джерел енергії і зменшення витрат. «Україна має амбіційні зобов’язання щодо зменшення викидів вуглецю і збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії. Ми збільшуємо частку сонячної енергетики й ведемо роботу на підтримку когенерації відновлюваних джерел. Це стимулює до залучення інвестицій і переходу на альтернативні види палива», — резюмував Геннадій Зубко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»