Подальша безпечна робота енергоблоків Запорізької АЕС у разі повторного продовження терміну експлуатації неодмінно стане важливим внеском у зміцнення енергетичної безпеки країни. Ця теза стала наріжним каменем спілкування Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з колективом станції, де він побував у межах робочої поїздки областю.

Глава уряду ознайомився з діяльністю найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції. Нині п’ять енергоблоків Запорізької АЕС уже пройшли продовження експлуатації на десять років, проведено масштабну реконструкцію та модернізацію, встановлено сучасне обладнання, впроваджено інноваційні системи безпеки. Нині тривають активні роботи з продовження терміну експлуатації шостого енергоблока.

«Запорізька АЕС посідає важливе місце в економіці України. На сьогодні шестигігаватна станція генерує в об’єднану енергетичну систему майже 40 відсотків усієї електроенергії, що виробляють атомні електростанції України, та п’яту частину від загального виробництва електроенергії в країні», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

До слова, наприкінці 2020 року під час робочої поїздки Прем’єра до Херсонської області було урочисто відкрито повітряну лінію електропередачі 750 кВ Запорізька АЕС — підстанція «Каховська». Тож тепер шість енергоблоків станції можуть працювати без будь-яких мережевих обмежень на рівні потужності 6000 МВт.

«Нова лінія значно поліпшила електропостачання південного регіону України, а в перспективі матиме важливе значення у разі синхронізації української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E», — підкреслив Денис Шмигаль.

На станції готові працювати всі шість енергоблоків в осінньо-зимовий опалювальний період, запевнив главу уряду т. в. о. генерального директора ВП «Запорізька АЕС» НАЕК «Енергоатом» Дмитро Вербицький.

Крім того, Запорізька АЕС — одна з трьох вітчизняних атомних станцій, які виробляють медичний кисень для потреб українських лікарень, щоб допомогти хворим на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.