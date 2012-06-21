Пом’якшення карантинних заходів з надією чекають мирні люди з обох боків лінії розмежування. Командування ООС оголосило, що сьогодні частково відновлюється пропуск осіб в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, і, зокрема, у КПВВ «Станиця Луганська».
Зі свого боку, медики Луганщини кажуть, що епідемічна ситуація на українській частині області відповідає усім критеріям МОЗ щодо пом’якшення карантинних обмежень. «Ситуація на Луганщині відповідає усім цим критеріям, що дозволило зняти деякі карантинні обмеження»,- заявив заступник директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Жданов.
В області готуються запровадити додаткові заходи безпеки, адже тут побоюються, що рівень захворюваності на непідконтрольній території значний. «На нашу сторону можуть перейти люди, які є інфікованими, тому розробляється низка заходів», — підкреслив Володимир Жданов. За його словами, до таких додаткових заходів безпеки відноситься стовідсоткове дослідження ПЛР-тестами всіх працівників, які несуть службу на КПВВ. До того ж в області є 11 місць обсервації, які можуть прийняти 1000 осіб, які не зможуть встановити мобільний додаток «Дій вдома» для проходження самоізоляції.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»