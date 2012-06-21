Британський штам коронавірусу, відомий як B.1.1.7, не тільки більш заразний у порівнянні з іншими варіантами COVID-19, а й, мабуть, збільшує ризик летального результату. Такий висновок дослідження, результати якого опубліковані в British Medical Journal.

У дослідженні британських епідеміологів взяло участь 110 000 пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Команда на чолі з Робертом Челленом з університету Ексетера повідомляє: для аналізу даних були сформовані пари з пацієнтів з коронавірусами – один з яких був інфікований B.1.1.7, а інший – одним зі звичайних варіантів коронавірусу. Таким чином було сформовано майже 55 000 пар.

Аналіз даних показав «збільшення смертності з 2,5 до 4,1 на 1000 виявлених випадків»: майже вдвічі більше смертельних випадків було зафіксовано серед тих, що заразилися британським штамом у порівнянні з тим же числом пацієнтів, інфікованих іншими варіантами коронавірусу.

За даними дослідницької групи, «з 54 906 пацієнтів, інфікованих B.1.1.7, померли 227 осіб, і 141 людина серед того ж числа пацієнтів, інфікованих іншими варіантами коронавірусу. Результати показують: британський варіант на 32-104% більше смертоносний, ніж інші штами коронавірусу.

Епідеміологи називають B.1.1.7 серйозною загрозою, проте поки не можуть пояснити, чому цей варіант коронавірусу не тільки більш заразний, але і більш смертоносний, ніж інші штами коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»