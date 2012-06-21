Оксана КРАМАРЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Європі не загрожує голод через коронавірус, але епідемія ускладнює шляхи, через які продукти потрапляють на полиці магазинів. Ще до того, як у країнах ЄС почали оголошувати про запровадження жорстких карантинних заходів, спрямованих на стримування світової пандемії, покупці у паніці винесли з магазинів усі запаси туалетного паперу й консервів. Європейські політики, від канцлерки ФРН Ангели Меркель до єврокомісара з питань сільського господарства поспішають запевнити споживачів, що їжі вистачить усім і що справжня проблема - це непотрібне накопичення запасів простими громадянами, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на Politico.
Поза сумнівами, криза завдала відчутного удару по мережі поставок у ЄС через обмеження на пересування, які призвели до додаткових перевірок на кордонах і черг з вантажівок. Побоювання виникають і через виникнення ймовірного браку робочої сили, адже водії, вантажники, продавці й касири також можуть хворіти. Але ці всі виклики не означають, що Європі не вистачатиме їжі. Просто шлях продуктів до магазинів може розтягтися в часі.
Ось кілька важливих речей, про які радять пам’ятати представники найбільших продуктових компаній в Європі, коли наступного разу вам захочеться запастися харчами наперед. Спагетті вистачить для всіх. Макарони – це найулюбленіший продукт покупців, яким запасаються європейці на чорний день. Проте наразі у цьому немає необхідності. Склади ЄС заповнені макаронами. Національний прикордонний контроль, запроваджений минулого тижня в різних країнах, спочатку спричинив проблеми для внутрішньоєвропейських поставок макаронних виробів, але згодом цю проблему було швидко розв’язано.
Деякі свіжі продукти, такі як молочна продукція, фрукти та овочі, чутливіші до будь-яких збоїв у тонко налагодженій системі постачання ЄС. Незважаючи на те, що немає великого ризику вичерпання їх запасів, додаткові заходи гігієни, такі як впровадження соціальних дистанцій на пакувальних об'єктах, можуть сповільнити поставки молочки. Криза коронавірусу також ускладнює працевлаштування сезонних працівників для збору фруктів та овочів через обмеження на поїздки. Проте експерти впевнені, що й на цю проблему знайдеться розв’язання.
Найбільше, що викликає зараз занепокоєння у проблемі продовольчої безпеки серед експертів ЄС, як вирішити нестачу працівників. Деякі молочні компанії в Бельгії розпочали перепідготовку керівного складу, щоб вони могли виконувати роботи з переробки продукції у разі, якщо робітники почнуть масово хворіти.
Загалом експерти прогнозують: купівельна паніка в ЄС поступово вщухне, коли люди зрозуміють, що можуть довіряти поставкам продовольства й гарантіям своїх урядовців. Дефіцит і зростання попиту на певні товари у перші дні карантину, який у деяких випадках становив 100 відсотків, було спричинено панікою. «Панікувати й хвилюватися не потрібно, – закликав європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. – Їжі у нас вистачає».