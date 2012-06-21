Карантинні заходи, введені через поширення коронавірусу чи не в усьому світі, відрізняються. Це почало викликати хвилю критики в мас-медіа та простих людей, які вважають, що влада саме їхньої держави не достатньо жорстко, або навпаки, занадто поблажливо відреагувала на епідемію.
Бельгійський вірусолог Еммануель Андре застеріг від будь-яких подібних порівнянь, назвавши їх некоректними, оскільки вони не беруть до уваги багатьох варіативних епідемії.
«Епідеміологічна ситуацію може дуже різнитися від країни до країни просто з тієї причини, що вірус потрапив на їхні території у різний час», – пояснив вчений. За його словами, десь епідемія розпочалася пізніше і повільніше, а десь – відразу і швидко. «Наприклад, у Бельгії епідемія розпочалася стрімко з 150 випадків, які були зареєстровані в середині лютого в сезон традиційних карнавальних святкувань. І це особливість нашої країни», – вказав Еммануель Андре.
Кількість зареєстрованих смертей також напряму пов’язується з можливостями лікарень та будинків для літніх людей проводити необхідні тести. Тому саме через це у багатьох країнах, на переконання вченого, статистика смертності від коронавірусу занижена. На його думку, найліпшим способом порівняння ступеню поширеності хвороби в різних державах є показники смертності, зафіксовані лікарнями.
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«Урядового кур’єра»