Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
При згадці горезвісного «Гутянського лісового господарства», його директора Віктора Сису, відразу виникає асоціація з чорними лісорубами, невдалим доларовим 100 тисячним хабарем детективу НАБУ, врешті, інспекцією президентом України Володимиром Зеленським лісового господарства Харківської області…
І ось знову, скандальний лісгосп – у центрі уваги екологічної громадськості та ЗМІ регіону. Державній екологічній інспекції в Харківській області, яку з вересня минулого року працівники лісгоспу не допускали на територію господарства для проведення позапланової перевірки, все ж таки вдалося провести аудит. І результати його – вражаючі. Як повідомили в інспекції, під час перевірки в Гутянському лісгоспі було виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства, які завдали збитків державі на сім мільйонів гривень.
Зокрема, були встановлені факти незаконних рубок дерев, в більшій частині твердолистяних порід, перш за все – дуба.
Наразі, як повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Держлісагентства України Андрій Заблоцький, директора ДП «Гутянське лісове господарство» Віктора Сису, якому свого часу було висунуто підозру і котрого звільнили під заставу з під варти, звільнили з посади, а матеріали перевірки екоінспекції в порядку ст. 214 КПК України направлено до прокуратури Харківської області.