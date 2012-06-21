Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Початок реалізації ідеї створення платформи тривалого партнерства для розвитку інклюзивної освіти в мистецьких закладах України у рамках всеукраїнського проєкту «ARTS FOR HEARTS» започатковано в Одесі, яка передала естафету педагогічного марафону харків’янам.
За задумом ініціаторів цей широкомасштабний захід надасть можливість викладачам України, які працюють з дітьми з особливими потребами, більш ефективно обмінюватися досвідом та втілювати його на практиці.
Взяти участь у харківському етапі всеукраїнського педагогічного марафону зголосилися представники мистецьких навчальних закладів десяти областей України, а також викладач з класу фортепіано Сабіна Калібатайте з Вільнюса (Литва).
Двадцятого та двадцять першого листопада вони зберуться у Палаці культури Основ’янського району Харкова та попрацюють на локації Харківської спеціальної гімназії-інтернату ім. В. Г. Короленка, щоб під час семінарів-практикумів, педагогічних читань, дискусійних сесій, майстер-класів, круглих столів виробити дійові методики, механізми та інструменти, які сприятимуть розвитку інклюзивної художньої освіти. В програмі марафону – відвідини спеціалізованих шкіл та центрів Харкова, концерти за участю учнів з особливими освітніми потребами.
Потім марафон помандрує до Львова.