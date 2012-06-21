Майже 80% людей з антитілами до коронавірусу не мали симптомів, а більше половини не знали, контактували вони з хворими COVID-19 чи ні. Медики Тартуського університету оприлюднили перші в Естонії дані про стійкість антитіл до цього захворювання.

У своєму дослідженні вчені зробили акцент на поведінці антитіл після безсимптомного або легкого захворювання. З'ясувалося, що у 80% обстежених антитіла зберігалися в організмі до восьми місяців.

До роботи були залучені пацієнти, в організмі яких з травня по липень минулого року були знайдені антитіла до коронавірусу. У листопаді того ж року цих заражених обстежили повторно, передає BNS.

З'ясувалося, що тільки у 20% пацієнтів з антитілами спостерігалися яскраво виражені симптоми COVID-19, такі як висока температура, нудота, болі в горлі та грудях, а також діарея. При цьому естонські медики зізнаються, що досі неясно, чому частина людей переносить зараження коронавірусів безсимптомно. На їхню думку, необхідно з'ясувати, чи формується у таких пацієнтів імунна пам'ять до антитіл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»